Россия окажет поддержку Абхазии в энергетике

В Москве прошла встреча президента России Путина и абхазского лидера Гунбы. Москва согласилась оказать помощь Абхазии в преодолении энергетического кризиса.

В Кремле заявили, что РФ готова оказать помощь Абхазии для преодоления энергетического кризиса в республике. Такое заявление сделал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков по итогам переговоров лидера РФ Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой.

"И конечно, в этой экстренной ситуации Россия не может оставаться в стороне, и энергообеспечение будет продолжаться, экстренное энергообеспечение"

– пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Отметим, что в республике существует давняя проблема с энергообеспечением в связи с резкими перепадами воды в Ингурской ГЭС.

Как сообщил Дмитрий Песков, на вчерашней встрече президента РФ Владимира Путина с новоизбранным главой Абхазии Бадрой Гунбой обсуждался вопрос продолжения поставок перетока электроэнергии из России.

Стороны также обсудили паспортный вопрос. В Москве считают, что процесс выдачи паспортов РФ должен быть упрощен.