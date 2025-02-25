Вестник Кавказа

Россия окажет поддержку Абхазии в энергетике

Россия окажет поддержку Абхазии в энергетике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве прошла встреча президента России Путина и абхазского лидера Гунбы. Москва согласилась оказать помощь Абхазии в преодолении энергетического кризиса.

В Кремле заявили, что РФ готова оказать помощь Абхазии для преодоления энергетического кризиса в республике. Такое заявление сделал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков по итогам переговоров лидера РФ Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой.  

 "И конечно, в этой экстренной ситуации Россия не может оставаться в стороне, и энергообеспечение будет продолжаться, экстренное энергообеспечение"

– пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 

Отметим, что в республике существует давняя проблема с энергообеспечением в связи с резкими перепадами воды в Ингурской ГЭС. 

Как сообщил Дмитрий Песков, на вчерашней встрече президента РФ Владимира Путина с новоизбранным главой Абхазии Бадрой Гунбой обсуждался вопрос продолжения поставок перетока электроэнергии из России. 

Стороны также обсудили паспортный вопрос. В Москве считают, что процесс выдачи паспортов РФ должен быть упрощен.

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