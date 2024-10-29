Вестник Кавказа

ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 42,5%

Отделение Türkiye İş Bankası
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центральный банк Турции продолжает постепенно снижать ключевую ставку в стране. Это связано с замедлением темпов инфляции.

Центробанк Турции снизил ключевую ставку с 45% до 42,5%. Это совпало с прогнозом финансовых экспертов. 

Отметим, что стремительно повышение ставки регулятором страны началось два года назад. Показатель ставки взлетел с 8,5% до 50%, но затем началось постепенное снижение. 

Отмечается, что ставку начали снижать на фоне снижения темпов инфляции. Рост цен в Турции замедляется восемь месяцев подряд, за месяц рост инфляции замедлился на 5%.

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