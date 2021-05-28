В Краснодаре начнет ходить автобус SAZ из Узбекистана

В Краснодаре на один из городских маршрутов поставят автобус, произведенный в Узбекистане. Автобус SAZ будут тестировать на дорогах Кубани три месяца.

В Краснодаре приступают к опытной эксплуатации автобуса производства Самаркандского автомобильного завода (SAZ).

"Автобус оборудован кондиционером, в нем 25 пассажирских мест для сидения, пассажировместимость - 56 человек"

– Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление

Уточняется, что автобус из Узбекистана удобен для использования маломобильными группами пассажиров - у SAZ LE60 низкий уровень пола и есть накопительная площадка.

Новый автобус поставят на маршрут № 43 на три месяца.