Вестник Кавказа

Правительство Армении привлечет туристов в Цахкадзор новым театром

Правительство Армении привлечет туристов в Цахкадзор новым театром
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании приняло решение построить театр в армянском курортном Цахкадзоре – как полагают министры, это позволит нарастить турпоток на курорт.

В Цахкадзоре (Котайкская область), недалеко от монастырского комплекса Кечарис, построят здание театра: такое решение сегодня на своем заседании приняло правительство Армении.

Как поясняет обоснование проекта, его реализация "будет способствовать развитию туризма и появлению современного и цивилизованного центра общинного управления", передает армянское новостное агентство NEWS.am.

Напомним, главное достоинство курортного комплекса – его близость к столице страны, городу Еревану – всего 35 км или максимум час езды. А вот по параметрам до серьезных горнолыжных курортов Цахкадзор явно не "дотягивает" – это и непредсказуемая зима, холодная, но вот снег в горах то выпадает, то тает, и небольшой выбор трасс – всего 5, компенсируется он лишь природным ландшафтом.

Впрочем, даже наличие театра вряд ли исправит его положение – ведь туристы едут зимой в горы покататься на лыжах, сноубордах, санях, зиплайне, снегоходах, а не наслаждаться сценической игрой артистов, которых тоже еще нужно найти и заманить какими-то преференциями. К тому же сервис на самом курорте по отзывам побывавших там путешественников оставляет желать лучшего.

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