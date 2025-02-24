Ираклий Кобахидзе направился в Туркменистан

Делегация правительства Грузии во главе с Ираклием Кобахидзе направились в Туркменистан. Там стороны проведут переговоры и подпишут документы о сотрудничестве.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился в Туркменистан с официальным визитом. В состав делегации входят главы Минэкономики, МИД, Мининфраструктуры, Минсельхоза и Минспорта.

В Туркменистане Кобахидзе встретится с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым. Члены правительств двух стран также проведут переговоры, после которых ведомства заключат договоры о сотрудничестве.

Ранее Ираклий Кобахидзе с делегацией посетил Узбекистан. Там премьер отметил важность для Грузии Срединного коридора.