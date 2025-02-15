В Грузии отметили важность сотрудничества с Узбекистаном

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал об экономическом сотрудничестве страны с Узбекистаном и важной роли Срединного коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
Делегация Грузии находится с двухдневным визитом в Ташкенте.
"Развитие нашей связующей функции, Срединного коридора, является одной из задач, и в этой связи сотрудничество со странами Центральной Азии в целом и Узбекистаном в частности имеет большое значение"
– Ираклий Кобахидзе
Он напомнил что экономика Грузии растет, и важно сегодня не сбавлять темпы.
"В этой связи я еще раз подчеркну, что наше двустороннее сотрудничество с Узбекистаном будет иметь особое значение"
– Ираклий Кобахидзе
В феврале стало известно о планах Грузии расширить в 2025 году свою часть Срединного коридора за счет модернизации железных дорог.