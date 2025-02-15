Вестник Кавказа

В Грузии отметили важность сотрудничества с Узбекистаном

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Грузии сообщил о важности сотрудничества Тбилиси и Ташкента. В том числе двустороннее сотрудничество имеет значение для развития Срединного коридора.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал об экономическом сотрудничестве страны с Узбекистаном и важной роли Срединного коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Делегация Грузии находится с двухдневным визитом в Ташкенте.

"Развитие нашей связующей функции, Срединного коридора, является одной из задач, и в этой связи сотрудничество со странами Центральной Азии в целом и Узбекистаном в частности имеет большое значение"

– Ираклий Кобахидзе

Он напомнил что экономика Грузии растет, и важно сегодня не сбавлять темпы.

"В этой связи я еще раз подчеркну, что наше двустороннее сотрудничество с Узбекистаном будет иметь особое значение"

– Ираклий Кобахидзе

В феврале стало известно о планах Грузии расширить в 2025 году свою часть Срединного коридора за счет модернизации железных дорог.

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