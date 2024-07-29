Вестник Кавказа

Количество иностранцев, посетивших Россию в августе, стало рекордным

Парк Горького
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иностранный турпоток в Россию в августе этого года стал максимальным за два года. Всего за месяц в стране побывало более 1 млн иностранцев.

Въездной турпоток в Россию за последний месяц лета составил 1,05 млн человек, что стало максимальным показателем за два года.

По данным Росстата, два месяца подряд Россия принимала более 1 млн иностранце: 1,02 млн в июле и 1,05 млн в августе. Последний раз такое число иностранных визитеров было зарегистрировано в сентябре 2022 года.

В этом году иностранцы чаще приезжают в Россию, с начала года турпоток составил 6,07 млн, в прошлом году к началу сентября турпоток был на уровне 5,27 млн, в 2022 году - 5,75 млн человек, передает РИА Новости.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1105 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Загрузка отелей в Сочи держится на уровне 90%

Загрузка отелей в Сочи держится на уровне 90%

Новогодний отдых в России подорожал на 20%

Новогодний отдых в России подорожал на 20%

Калининград – не только янтарь и марципан: что попробовать и что привезти в подарок?

Калининград – не только янтарь и марципан: что попробовать и что привезти в подарок?

Круизы по Каспийскому морю обсудили представители Москвы и Баку

Круизы по Каспийскому морю обсудили представители Москвы и Баку

Цены на премиальные отели обвалились в Турции

Цены на премиальные отели обвалились в Турции

Сочи принял шестимиллионного туриста

Сочи принял шестимиллионного туриста

Россияне полюбили туризм по выходным

Россияне полюбили туризм по выходным

Замок принцессы Ольденбургской: где найти неоготику в российской глубинке?

Замок принцессы Ольденбургской: где найти неоготику в российской глубинке?

Заблудившихся в лесу туристов нашли спасатели в Сочи

Заблудившихся в лесу туристов нашли спасатели в Сочи

Фестиваль народных промыслов пройдет в Дербенте

Фестиваль народных промыслов пройдет в Дербенте

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы