Количество иностранцев, посетивших Россию в августе, стало рекордным

Иностранный турпоток в Россию в августе этого года стал максимальным за два года. Всего за месяц в стране побывало более 1 млн иностранцев.

Въездной турпоток в Россию за последний месяц лета составил 1,05 млн человек, что стало максимальным показателем за два года.

По данным Росстата, два месяца подряд Россия принимала более 1 млн иностранце: 1,02 млн в июле и 1,05 млн в августе. Последний раз такое число иностранных визитеров было зарегистрировано в сентябре 2022 года.

В этом году иностранцы чаще приезжают в Россию, с начала года турпоток составил 6,07 млн, в прошлом году к началу сентября турпоток был на уровне 5,27 млн, в 2022 году - 5,75 млн человек, передает РИА Новости.