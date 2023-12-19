Пик въездного туризма – арабы едут в Россию

Этим летом Россию посещает большое количество иностранных туристов. Рост турпотока составляет около 30%. В основном едут туристы из стран Ближнего Востока и стран Юго-Восточной Азии.

Арабские путешественники стали частыми гостями в России, следует из данных по въездному туризму, которыми поделились в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Въездной сезон сейчас на пике. Арабские туристы едут очень активно, это даже заметно на улицах Москвы. Наш чартер из Бахрейна в Сочи летает с загрузкой 95%, пользуются спросом комбинированные туры на 10-15 дней. Едут и группы, много индивидуальных поездок"

– глава комитета РСТ по международному сотрудничеству Сергей Войтович

Также посещают РФ гости из Ирана, Болгарии, Гонконга, Индонезии, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии. Иностранцы едут в Россию несмотря на наличие сложностей с оплатой. Туристы хотят увидеть Москву и регионы севера. Не пугает их и русская зима.

"Одно из преимуществ туристов с Ближнего Востока - в том, что они едут не только летом, но и зимой. В прошлом году мы в этом убедились"

– Войтович

В 2024 году рост туристического потока в Россию составит, как ожидается, 30%, страна примет около 5 млн иностранных путешественников, пишет "Интерфакс".