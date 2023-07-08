В Дагестане могут ввести ЕГЭ по арабскому языку

Дагестанские специалисты готовы проводить обучение желающих сдавать ЕГЭ по арабскому языку. Отмечается, что спрос на данную дисциплину будет расти.

В Дагестане может быть введен ЕГЭ по арабскому языку в связи с повышением спроса на данные знания.

«В связи с тем, что наша страна все больше ориентируется на страны Востока, Юго-Востока и в целом на арабский мир, я думаю, что в этом контексте изучение арабского языка и включение его в ЕГЭ было бы, мне кажется, логичным»

– ректор ДГИ Нухкади Бахмудкадиев

Далее он отметил, что, если на то будет «политическая воля», готовить кадры готов ДГИ.

Сейчас по данному направлению в республике уже проходит обучение в различных формах более двухсот человек. Кроме того, ведется методическая работа.