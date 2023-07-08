10 арабских изобретений, которыми мы пользуемся до сих пор

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто придумал летательный аппарат, открыл первый в мире университет, кто создал хирургические инструменты? Эти и многие другие открытия принадлежат арабскому миру. О десяти самых интересных изобретениях рассказываем в этом материале.

Первый летательный аппарат в мире

За тысячу лет до братьев Райт (которые, как считается, в XX веке сконструировали первый в мире самолет) Аббас Ибн Фирнас - изобретатель берберского происхождения из Андалусии, а также физик, химик, инженер, музыкант и поэт, сконструировал первый в мире летательный аппарат тяжелее воздуха.

Он же случайно придумал то, что впоследствии станет парашютом, когда в 852 году спрыгнул с минарета мечети в Кордове с куском ткани, намотанном на деревянные распорки. Тогда он не взлетел, но ткань замедлила падение, как парашют.

В 875 году в возрасте 70 лет Аббас Ибн Фирнас сконструировал глайдер, на котором смог осуществить 10-минутный полет, прежде чем упасть на землю. Считается, что его эксперименты вдохновили Леонардо Да Винчи на создание чертежей летательных аппаратов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Анестезия и хирургические инструменты

Одними из изобретений арабского мира, которыми мы пользуемся сегодня, являются анестезия и хирургические инструменты. Абуль-Касим аз-Захрави - величайший хирург Средневековья тоже родом из Андалусии, написал 30-томную энциклопедию по ведению медицинской практики, которой вся Европа пользовалась на протяжении целых пяти столетий.

Чтобы успокоить и обездвижить своих пациентов, аз-Захрави опускал губку в лекарственные препараты, а затем прикладывал ее к губам и ноздрям. Такой вид анестезии получил название ингаляционной.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аз-Захрави придумал более 200 хирургических инструментов, в том числе скальпель, пинцет, держатель, хирургическую ложку, камнедробитель (для камней в мочевом пузыре) и хирургические щипцы для извлечения мертвого плода из матки. Он первым проводил кесарево сечение и операции для тех, кто страдает мигренью.

Первый в мире шприц изобрел Аммар ибн Али Аль-Мавсили. В IX веке иракский офтальмолог приспособил полую стеклянную трубку в качестве шприца для удаления катаракты.

Первый университет

Первый в мире университет открыла Фатима аль-Фихри, дочь богатого купца. Медресе аль-Карауин она открыла в марокканском Фесе в 859 году. Аль-Карауин стал первым в мире университетом, где можно было получить степень. В университете преподавали такие предметы, как исламские учения, математика, медицина и астрономия. Аль-Карауин - старейший в мире действующий университет с одной из древнейших библиотек на земле.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кофе

Согласно широко известной гипотезе, в IX веке в Эфиопии арабский пастух, который смотрел за козами, заметил, как его животные жуют зерна, благодаря которым становятся чрезвычайно энергичными. Он решил сварить зерна, и в результате получился ароматный напиток коричневого цвета. Затем кофе попал в Йемен, а потом и в Египет. К XIII веку кофе добрался до берегов Турции, и только в XVI веке один из венецианских купцов познакомил Италию с одним из самых популярных напитков в мире.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мыло

Первое твердое мыло, притом араматизированное было изготовлено на Ближнем Востоке в Золотой век ислама или Мусульманский ренессанс (VIII-XIII века). Персидский эрудит Абу Бакр Мухаммад ар-Рази записал подробный рецепт мыла в IX веке.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перьевая ручка

Согласно упоминаниям в одном из трактатов исламского юриста X века Аль-Тамими, первая в мире перьевая ручка появилась по требованию Фатимидского халифа Египта. Ему нужен был пишущий инструмент, который бы не оставлял следов на руках. Поэтому специально для него была разработана ручка с чернильным резервуаром внутри, которая работала в вертикальном положении под действием силы притяжения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зубная щетка и зубная паста

Как и мыло, зубная щетка и зубная паста пришли к нам из арабского мира. Первые упоминания об использовании зубной щетки для гигиены полости рта относятся к эпохе Древнего Египта и Вавилона. Тогда для очищения налета с зубов использовались веточки с обтрепанными краями. Пророк Мухаммед популяризировал использование зубных щеток в VII веке. Он использовал ветки дерева мисвак для чистки зубов и освежения дыхания. Сегодня тоже можно приобрести зубную пасту с деревом мисвак.

Чеки

Современное слово ”чек” произошло от арабского ”сакк”. Первые чеки - денежные квитанции - придумали мусульманские торговцы. На них было написано заверение в оплате товаров после их доставки в пункт назначения. То есть торговец, который ехал из Багдада, мог обналичить свой чек, например, в Китае. Благодаря чекам, купцам не нужно было возить с собой огромные мешки с монетами через опасные территории, которые кишели бандитами.

Больница

Первая в мире больница имени Ахмеда ибн Тулуна (эмира Египта и основателя династии Тулунидов) открыла свои двери в 872 году в Каире. Больница была бесплатная. В этой больнице оказывали помощь абсолютно всем, вне зависимости от их статуса, положения и богатства. Из Каира подобные больницы распространились на весь Ближний Восток.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Соляная/серная кислота

Джабир ибн Хайян был выдающимся ученым VIII-IX веков, который написал тысячи трактатов на самые разнообразные темы, в том числе по алхимии, химии, медицине, астрологий и философии. Он открыл соляную, серную, уксусную, азотную кислоты и царскую водку - смесь соляной и азотной кислоты. Он также придумал способы дистилляции и фильтрации, которыми мы пользуемся по сей день.