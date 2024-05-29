Вестник Кавказа

В Азербайджане автобус связал Барду и Ханкенди

Карабах
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Новый автобусный рейс Барда-Ханкенди появился в Азербайджане. С 14 сентября автобусы будут ходить по маршруту трижды в день.

В Азербайджане в рамках программы "Большое возвращение" вскоре запустят новый регулярный автобусный рейс. Маршрут будет проходить из Барды в Ханкенди через Ходжалы.

"Автобусы, которые будут выполнять 3 рейса в день, отправятся с автовокзала города Барда в 07:00, 11:30 и 16:30, а из города Ханкенди - в 09:00, 14:30 и 18:30. Промежуточным пунктом на рейсе Ханкенди-Барда назначен город Ходжалы"

– Азербайджанское агентство наземного транспорта

Приобрести билет можно на сайте biletim.az. Проезд из Барды в Ханкенди обойдется в 2.80 маната, из Барды в Ходжалы - 2.50 маната.

"Цель запуска нового регулярного рейса состоит в том, чтобы граждане, проживающие на освобожденных от оккупации территориях, были обеспечены качественной транспортной инфраструктурой и услугами"

– ведомство

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