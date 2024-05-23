Ильхам Алиев: возвращение жителей в Ханкенди начнется в сентябре

Возвращение азербайджанских семей в Карабах продолжается. Накануне первые жители получили ключи от квартир и домов в Ходжалы, в сентябре начнется возвращение в Ханкенди, где открывается Карабахский университет. Ведутся работы по улучшению транспортной доступности города.

Этой осенью откроется новая страница программы «Большое возвращение» в Азербайджане, в Ханкенди станут возвращаться бывшие вынужденные переселенцы, об этом рассказал накануне азербайджанский лидер Ильхам Алиев, во время встречи с первыми жителями, вернувшимися в Ходжалы.

«С сентября уже начнется переселение и в Ханкенди. Первыми переедут студенты и их преподаватели. Карабахский университет приступает к деятельности»

– Ильхам Алиев

Транспортная доступность Ханкенди улучшится, будет отремонтирована железнодорожная линия, расширена автородорога. «Готовится проект восстановления, то есть реконструкции железной дороги Агдам-Ханкенди. Мне был представлен проект железнодорожного вокзала Ханкенди. <…> Отсюда – из Ханкенди, Ходжалы по железной дороге можно будет отправиться в любом направлении. И в Баку, и в западном направлении, в Гянджу. Поэтому передвижение будет комфортным. Сейчас мы также расширяем дорогу Агдам-Аскеран-Ханкенди, она будет четырехполосной», - поделился он.

Также президент Азербайджана рассказал, что в 2025 году начнется заселение города Агдам.

Оба этих населенных пункта - и Ханкенди, и Агдам, находятся неподалеку от Ходжалы, возвращение в который началось в мае 2024 года, в День независимости Азербайджана.