Когда закончится купальный сезон в Ставрополе 2024?

Купаться в Ставрополе на Комсомольском пруду можно будет только до 15 сентября, заявили в городской администрации. Однако и в оставшиеся дни можно будет напоследок полностью почувствовать вкус уходящего лета.

У жителей и гостей Ставрополя есть последняя в 2024 году возможность искупаться в Комсомольском пруду. О том, что лето уходит, предупредили в администрации краевой столицы.

"Искупаться в Комсомольском пруду или прокатиться по водной глади на взятом в прокат катамаране можно до 15 сентября"

– власти города

Вплоть до закрытия пляж на Комсомольском пруду будет открыт так же, как и раньше, – с 8.00 до 19.00.

Впрочем, у желающих увидеть восходящее солнце рано утром такая возможность есть: с 6.00 работает участок северного пляжа, где круглосуточно действует пост спасателей.

До 15 сентября пляжная инфраструктура останется на месте, в том числе санитарные модули, продолжит работу и прокат водных аттракционов.

Мэр города Иван Ульянченко сообщил, что, по прогнозам синоптиков, приближающиеся выходные станут последним шансом для желающих поплавать, дальше в город придет настоящая осенняя прохлада.