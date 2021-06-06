Вестник Кавказа

Второй день Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стартовал в Баку

Второй день Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стартовал в Баку
Сегодня проходит второй этап Гран-при Азербайджана "Формулы-1". Субботняя часть программы включает в себя три заезда.

В субботу, 14 сентября, в Баку стартует второй день Гран-при Азербайджана "Формула-1".

В эти минуты проходит третий свободный заезд пилотов "Формулы-1". Она стартовал в 12:30 по местному времени (11:30 мск).

В 14:15 (13:15 мск) будет дан старт спринтерской гонке команды "Формулы-2". В 16:00 (15:00 мск) начнется порядковый тур "Формулы-1",

Основной этап соревнований состоится в воскресенье. В ходе него будут определены победители "Формулы-1" и "Формулы-2".

Что было вчера?

В первый день Гран-при состоялись свободные заезды "Формулы-1", свободные и порядковые заезды "Формулы-2".

Победителем первого свободного заезда стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull, а второго – пилот Шарль Леклер из Монако, выступающий за Ferrari.

В "Формуле-2" в свободной практике лучшее время показал бразилец Энцо Фиттипальди из команды Van Amersfoort Racing, а в квалификации – нидерландский пилот Рихард Вершор из Trident.

Бакинская трасса

Трасса в столице Азербайджана, состоящая из 51 круга, имеет 20 поворотов. Самая узкая ее часть достигает 7,6 метра, а самая широкая – 13 метров. Трасса проходит по красивым местам. Во время гонки можно увидеть Ичеришехер, который включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, прибрежную часть Каспийского моря и современные архитектурные памятники.

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