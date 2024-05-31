ЮКЖД потратила несколько миллионов долларов на восстановление железной дороги в Армении

В ЮКЖД рассказали, в какую сумму обошлось восстановление железной дороги на севере Армении. Она получила повреждения в ходе наводнения, произошедшего в конце весны.

Компания "Южно-Кавказская железная дорога" направила $2 млн рублей на восстановление железной дороги, расположенной в северной части Армении. Об этом рассказал гендиректор ЮКЖД Алексей Мельников.

В результате наводнения, произошедшего в мае этого года, один из участков этой дороги был поврежден.

По словам Мельникова, специалисты выполнили работы с очень большим запасом прочности, чтобы быть готовым к новым природным бедствиям.

"Было вычищено и выпрямлено русло реки Дебед, чтобы массы воды беспрепятственно могли проходить. На некоторых участках с учетом потенциальных рисков намного серьезнее усилили защиту от наводнения"

– гендиректор ЮКЖД

Напомним, в конце мая на Лорийскую область республики обрушились проливные дожди, что привело к выходу из берегов двух рек – Дебед и Агстев.