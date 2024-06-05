Программа «Земский доктор» набирает популярность в Северной Осетии

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» не теряют популярность в СКФО. Так, в Северной Осетии в следующем году в селах республики будут трудоустроены 26 медиков.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» уже давно зарекомендовали себя как важные механизмы в решении проблемы нехватки медицинских кадров в сельских населенных пунктах. Поселки и села России, далекие от крупных городов, зачастую испытывают дефицит квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения. Северная Осетия – не исключение. В следующем году, в рамках этих программ, планируется трудоустроить 26 медицинских работников в сельских районах республики.

«24 врача и 2 фельдшера отправятся в следующем году на работу в села республики по программе „Земский доктор"/"Земский фельдшер“. В 2024 году по этой программе мы трудоустроили также 26 человек, а всего с запуска проекта через него прошли более 200 медиков»

– глава региона Сергей Меликов

Далее он напомнил, что главная цель программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» - обеспечить доступ к качественным медицинским услугам жителям отдаленных районов. Без достаточного количества медиков в таких населенных пунктах часто возникают ситуации, когда люди не могут получить своевременную и квалифицированную медицинскую помощь. Увеличение числа специалистов в сельских больницах и поликлиниках не только улучшает качество жизни местных жителей, но и способствует развитию здравоохранения в регионе в целом.

Задачи программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Привлечение молодых специалистов к работе в сельских районах.

Создание благоприятных условий для работы и жизни медицинских кадров на селе.

Снижение уровня миграции медицинских кадров из сельской местности в города.

Увеличение числа профилактических мероприятий и медицинского обслуживания в труднодоступных районах.

Каждый участник программы получает единовременную денежную выплату: миллион рублей для врача и 500 тыс рублей для фельдшера. Эти средства предназначены для улучшения условий жизни и работы специалистов в сельской местности. Средства могут быть использованы на покупку или улучшение жилья, что делает работу в отдаленных районах более привлекательной, особенно для молодых специалистов, которые только начинают свою карьеру и часто не имеют собственного жилья.