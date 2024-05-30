Программу "Земский тренер" могут запустить в Дагестане

Программа "Земский тренер" в России была запущена два года назад. В ближайшее время к ней может присоединиться Дагестан.

В Дагестане надеются в ближайшие годы запустить программу "Земский тренер". Об этом рассказал глава республики Сергей Меликов.

Выступая с посланием Народному собранию РД, он прежде всего напомнил, что в 2022 году была обозначена необходимость учреждения в регионе программы "Земский работник культуры".

"Такая программа с 2025 года значительно может повысить престиж работников культуры. Следующая наша тема – это "Земский тренер", я думаю, мы в ближайшие годы тоже к этому подойдем"

– Сергей Меликов

Цель программы "Земский тренер" – привлечение тренеров и преподавателей в села и небольшие города.

Сейчас в Дагестане работают программы "Земский доктор", "Земский учитель" и "Земский фельдшер". Запуск программы "Земский работник культуры" ожидается в следующем году.