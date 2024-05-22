Нового более агрессивного коронавируса стало больше в России

Более опасные варианты коронавируса активно распространяются в России, рассказали в Роспотребнадзоре.
"По данным молекулярно-генетического мониторинга, проводимого Роспотребнадзором, в последние две-три недели в Российской Федерации в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FliRT"
– санитарное ведомство
В Роспотребнадзоре рассказали, почему новые штаммы опаснее предыдущих. Дело в том, что они отличаются специфическими мутациями, за счет которых вирусу становится не страшен иммунный ответ, так что он быстро и просто заражает человека.
Конкретно варианты LB.1 и KP.3 более контагиозны, нежели предыдущие "версии" вирус. А вариант LB.1 обладает самой сильной способностью обходить иммунный ответ.
В Роспотребнадзоре добавили, что именно скачок в распространении этих вариантов, наложившись на традиционно сезон простуд, стал причиной всплеска заболеваемости ковидом.
Симтомы коронавируса FLiRT
Ранее в Роспотребнадзоре назвали симптомы, которые наблюдаются у заболевшего коронавирусом "флирт". Они не отличаются от общих признаков ковида:
- высокая температура и слабость;
- кашель и насморк;
- головная и мышечная боль;
- боль в горле;
- утрата вкуса или обоняния.
Определить, чем именно более человек, – ковидом, гриппом или ОРВИ – можно только с помощью ПЦР-теста.