Вестник Кавказа

Нового более агрессивного коронавируса стало больше в России

Нового более агрессивного коронавируса стало больше в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Роспотребназдзор предупреждает: в России в последнее время увеличилось количество заболевших разными вариантами нового коронавируса FliRT, которые более заразны и легче остальных обходят иммунитет человека.

Более опасные варианты коронавируса активно распространяются в России, рассказали в Роспотребнадзоре.

"По данным молекулярно-генетического мониторинга, проводимого Роспотребнадзором, в последние две-три недели в Российской Федерации в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FliRT"

– санитарное ведомство

В Роспотребнадзоре рассказали, почему новые штаммы опаснее предыдущих. Дело в том, что они отличаются специфическими мутациями, за счет которых вирусу становится не страшен иммунный ответ, так что он быстро и просто заражает человека.

Конкретно варианты LB.1 и KP.3 более контагиозны, нежели предыдущие "версии" вирус. А вариант LB.1 обладает самой сильной способностью обходить иммунный ответ.

В Роспотребнадзоре добавили, что именно скачок в распространении этих вариантов, наложившись на традиционно сезон простуд, стал причиной всплеска заболеваемости ковидом.

Симтомы коронавируса FLiRT

Ранее в Роспотребнадзоре назвали симптомы, которые наблюдаются у заболевшего коронавирусом "флирт". Они не отличаются от общих признаков ковида:

  • высокая температура и слабость;
  • кашель и насморк;
  • головная и мышечная боль;
  • боль в горле;
  • утрата вкуса или обоняния.

Определить, чем именно более человек, – ковидом, гриппом или ОРВИ – можно только с помощью ПЦР-теста.

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