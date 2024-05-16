Что нужно знать о новом коронавирусе: симптомы, география, профилактика

Какой сейчас коронавирус?
Новые штаммы, то есть вариации, коронавируса появляются довольно часто, и на сегодняшний день наиболее распространённым является группа коронавирусов варианта Омикрон, которая получила название FLiRT. Такое необычное обозначение для коронавируса нового вида учёные придумали, чтобы избежать сложных буквенно-цифровых аббревиаций. Наиболее опасные штаммы FLiRT - это KP.2 и KP.1.1. Эти два штамма более заразные и лучше обходят иммунные барьеры организма, чем другие подвиды FLiRT.
Где коронавирус распространяется сейчас?
Распространение коронавируса в мире происходит циклично: в прошлый раз заболеваемость росла зимой, на этот раз - с середины весны. С начала мая страны по всему миру сообщают о росте количества заболевших коронавирусом FLiRT. Одними из первых, кто обратил внимание на заболеваемость стали США, за ними последовали:
- Великобритания
- Южная Корея
- Новая Зеландия
- Сингапур
- Индия
Сегодня почти треть заразившихся инфекционными заболеваниями в США страдает от нового штамма. Эксперты в сфере здравоохранения переживают, что летом может быть очередной всплеск заболеваемости. Российские медики, в свою очередь, призывают не паниковать, но следить за эпидемиологической ситуацией.
Симптомы нового штамма коронавируса
К счастью, новых и необычных симптомов у коронавируса FLiRT нет. Симптоматика нового штамма аналогична той, что наблюдалась в ходе более ранних вспышек. Признаки того, что вы, возможно, заразились Covid:
- кашель и затрудненное дыхание
- озноб
- усталость и боль в мышцах
- головная боль
- температура
- потеря запаха и вкуса
- боль в горле
- заложенность носа и насморк
- тошнота и рвота
- диарея.
Как долго длится болезнь
После заражения новым штаммом коронавируса обычно проходит около пяти дней до появления первых симптомов заболевания. Человек остаётся заразным за день-два до появления симптомов и несколько дней после. В среднем при течении заболевания без осложнений на выздоровление уходит 10 дней. Однако восстановление организма зависит от множества факторов, в том числе в целом от состояния здоровья. Большинство пациентов чувствуют себя лучше уже через несколько дней после того, как они заболели.
Кто может заразиться новым штаммом коронавируса
Как и в случае с предыдущими штаммами ковида, FLiRT опасен осложнениями, в первую очередь для:
- пожилых людей
- пациентов с другими заболеваниями
- людей с ослабленной иммунной системой.
Любой человек, который находится рядом с заболевшим новым штаммом коронавируса в радиусе трёх метров более четверти часа, потенциально может заразиться.
Как не заразиться новым штаммом коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в целом носит очаговый характер, поэтому отправляясь в другой, например, город и регион, смотрите статистику заболевших, и исходя из полученной информации, предпринимайте определённые меры защиты, которые заключаются в следующем:
- не забывайте обрабатывать руки антисептиком после посещения общественных мест
- носите с собой маску на случай, если придется контактировать с заболевшим
- не забывайте о правилах личной гигиены.
Если вдруг почувствовали себя плохо, и подозреваете, что у вас коронавирус, обязательно обратитесь к врачу. К счастью, смертельных случаев при заражении новой группой штаммов коронавируса FLiRT в мире зафиксировано на данный момент не было, однако о мерах предосторожности забывать не стоит.