Вестник Кавказа

Что нужно знать о новом коронавирусе: симптомы, география, профилактика

Что нужно знать о новом коронавирусе: симптомы, география, профилактика
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С января 2024 года по миру распространяется очередная группа штаммов коронавируса. Хотя сегодня Covid не представляет такую опасность, как еще три года назад, о мерах безопасности забывать не надо. Расскажем, какие симптомы у нового штамма коронавируса, в каких странах вирус распространяется быстрее и что нужно делать, чтобы себя обезопасить?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой сейчас коронавирус?

Новые штаммы, то есть вариации, коронавируса появляются довольно часто, и на сегодняшний день наиболее распространённым является группа коронавирусов варианта Омикрон, которая получила название FLiRT. Такое необычное обозначение для коронавируса нового вида учёные придумали, чтобы избежать сложных буквенно-цифровых аббревиаций. Наиболее опасные штаммы FLiRT - это KP.2 и KP.1.1. Эти два штамма более заразные и лучше обходят иммунные барьеры организма, чем другие подвиды FLiRT. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где коронавирус распространяется сейчас?

Распространение коронавируса в мире происходит циклично: в прошлый раз заболеваемость росла зимой, на этот раз - с середины весны. С начала мая страны по всему миру сообщают о росте количества заболевших коронавирусом FLiRT. Одними из первых, кто обратил внимание на заболеваемость стали США, за ними последовали: 

  • Великобритания 
  • Южная Корея
  • Новая Зеландия
  • Сингапур 
  • Индия 

Сегодня почти треть заразившихся инфекционными заболеваниями в США страдает от нового штамма. Эксперты в сфере здравоохранения переживают, что летом может быть очередной всплеск заболеваемости. Российские медики, в свою очередь, призывают не паниковать, но следить за эпидемиологической ситуацией. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Симптомы нового штамма коронавируса 

К счастью, новых и необычных симптомов у коронавируса FLiRT нет. Симптоматика нового штамма аналогична той, что наблюдалась в ходе более ранних вспышек. Признаки того, что вы, возможно, заразились Covid: 

  • кашель и затрудненное дыхание
  • озноб 
  • усталость и боль в мышцах
  • головная боль
  • температура 
  • потеря запаха и вкуса 
  • боль в горле 
  • заложенность носа и насморк 
  • тошнота и рвота 
  • диарея. 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как долго длится болезнь

После заражения новым штаммом коронавируса обычно проходит около пяти дней до появления первых симптомов заболевания. Человек остаётся заразным за день-два до появления симптомов и несколько дней после. В среднем при течении заболевания без осложнений на выздоровление уходит 10 дней. Однако восстановление организма зависит от множества факторов, в том числе в целом от состояния здоровья. Большинство пациентов чувствуют себя лучше уже через несколько дней после того, как они заболели. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто может заразиться новым штаммом коронавируса

Как и в случае с предыдущими штаммами ковида, FLiRT опасен осложнениями, в первую очередь для: 

  • пожилых людей 
  • пациентов с другими заболеваниями
  • людей с ослабленной иммунной системой.

Любой человек, который находится рядом с заболевшим новым штаммом коронавируса в радиусе трёх метров более четверти часа, потенциально может заразиться. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как не заразиться новым штаммом коронавируса 

Распространение коронавирусной инфекции в целом носит очаговый характер, поэтому отправляясь в другой, например, город и регион, смотрите статистику заболевших, и исходя из полученной информации, предпринимайте определённые меры защиты, которые заключаются в следующем: 

  • не забывайте обрабатывать руки антисептиком после посещения общественных мест
  • носите с собой маску на случай, если придется контактировать с заболевшим
  • не забывайте о правилах личной гигиены. 

Если вдруг почувствовали себя плохо, и подозреваете, что у вас коронавирус, обязательно обратитесь к врачу. К счастью, смертельных случаев при заражении новой группой штаммов коронавируса FLiRT в мире зафиксировано на данный момент не было, однако о мерах предосторожности забывать не стоит.

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