Что нужно знать о новом коронавирусе: симптомы, география, профилактика

С января 2024 года по миру распространяется очередная группа штаммов коронавируса. Хотя сегодня Covid не представляет такую опасность, как еще три года назад, о мерах безопасности забывать не надо. Расскажем, какие симптомы у нового штамма коронавируса, в каких странах вирус распространяется быстрее и что нужно делать, чтобы себя обезопасить?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой сейчас коронавирус?

Новые штаммы, то есть вариации, коронавируса появляются довольно часто, и на сегодняшний день наиболее распространённым является группа коронавирусов варианта Омикрон, которая получила название FLiRT. Такое необычное обозначение для коронавируса нового вида учёные придумали, чтобы избежать сложных буквенно-цифровых аббревиаций. Наиболее опасные штаммы FLiRT - это KP.2 и KP.1.1. Эти два штамма более заразные и лучше обходят иммунные барьеры организма, чем другие подвиды FLiRT.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где коронавирус распространяется сейчас?

Распространение коронавируса в мире происходит циклично: в прошлый раз заболеваемость росла зимой, на этот раз - с середины весны. С начала мая страны по всему миру сообщают о росте количества заболевших коронавирусом FLiRT. Одними из первых, кто обратил внимание на заболеваемость стали США, за ними последовали:

Великобритания

Южная Корея

Новая Зеландия

Сингапур

Индия

Сегодня почти треть заразившихся инфекционными заболеваниями в США страдает от нового штамма. Эксперты в сфере здравоохранения переживают, что летом может быть очередной всплеск заболеваемости. Российские медики, в свою очередь, призывают не паниковать, но следить за эпидемиологической ситуацией.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Симптомы нового штамма коронавируса

К счастью, новых и необычных симптомов у коронавируса FLiRT нет. Симптоматика нового штамма аналогична той, что наблюдалась в ходе более ранних вспышек. Признаки того, что вы, возможно, заразились Covid:

кашель и затрудненное дыхание

озноб

усталость и боль в мышцах

головная боль

температура

потеря запаха и вкуса

боль в горле

заложенность носа и насморк

тошнота и рвота

диарея.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как долго длится болезнь

После заражения новым штаммом коронавируса обычно проходит около пяти дней до появления первых симптомов заболевания. Человек остаётся заразным за день-два до появления симптомов и несколько дней после. В среднем при течении заболевания без осложнений на выздоровление уходит 10 дней. Однако восстановление организма зависит от множества факторов, в том числе в целом от состояния здоровья. Большинство пациентов чувствуют себя лучше уже через несколько дней после того, как они заболели.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто может заразиться новым штаммом коронавируса

Как и в случае с предыдущими штаммами ковида, FLiRT опасен осложнениями, в первую очередь для:

пожилых людей

пациентов с другими заболеваниями

людей с ослабленной иммунной системой.

Любой человек, который находится рядом с заболевшим новым штаммом коронавируса в радиусе трёх метров более четверти часа, потенциально может заразиться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как не заразиться новым штаммом коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в целом носит очаговый характер, поэтому отправляясь в другой, например, город и регион, смотрите статистику заболевших, и исходя из полученной информации, предпринимайте определённые меры защиты, которые заключаются в следующем:

не забывайте обрабатывать руки антисептиком после посещения общественных мест

носите с собой маску на случай, если придется контактировать с заболевшим

не забывайте о правилах личной гигиены.

Если вдруг почувствовали себя плохо, и подозреваете, что у вас коронавирус, обязательно обратитесь к врачу. К счастью, смертельных случаев при заражении новой группой штаммов коронавируса FLiRT в мире зафиксировано на данный момент не было, однако о мерах предосторожности забывать не стоит.