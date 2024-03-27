Онищенко рассказал о новом штамме коронавируса

На смену старому пришел новый штамм коронавируса "КР2", который получил имя Flirt, однако, как полагает академик Геннадий Онищенко, опасаться его не стоит – он не вызовет летний всплеск заболеваемости.

Пришедший на смену старому новый штамм коронавируса Flirt не будет сопровождаться значительным ростом заболеваемости, заявил в ходе видеомоста Москва - Астана - Бишкек - Ереван – Минск академик Геннадий Онищенко.

"Симптоматика: кашель, одышка, затрудненное дыхание, усталость, боли в мышцах, головная боль – весь тот классический набор, который наблюдался с самых первых штаммов. Заложенность носа или насморк, тошнота и диарея – это та симптоматика, которая акцентируется. При предыдущих штаммах их не было"

- Геннадий Онищенко

Новый штамм не вызовет серьезный рост случаев заражения COVID-19 или более тяжелые заболевания, чем другие варианты, возможен лишь небольшой подъем, - добавил ученый, отметив: новый штамм "КР2" Flirt появился в конце марта и уже в апреле начал вытеснять предыдущий штамм. Причем оба являются вариантами "Омикрона", передает Sputnik Казахстан.

Оптимизма в успешной борьбе с заболеванием вызывает и то, что ученые похоже нашли средство, которое способно лечить COVID-19 – им оказался метформин, входящий в состав основных препаратов от диабета 2-го типа, таких как Глюкофаж, Сиофор, Тражента, сообщает MedicalXpress. Препарат успешно справляется с лечением коронавирусной инфекции, доказали исследования.