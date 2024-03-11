Коронавирус будут лечить ингаляциями

В России официально зарегистрирован препарат, который избавляет от коронавируса – он называется "Мир-19" и одобрен к применению Минздравом РФ, поскольку испытания доказали его безопасность и высокую эффективность.

Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение на препарат против коронавируса "Мир-19" его разработчику - Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) России, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Доклинические и клинические исследования препарата продемонстрировали его высокую эффективность и безопасность. В конце 2023 года завершена III фаза клинических исследований препарата "Мир-19", по результатам которых министерство здравоохранения России выдало постоянное регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения"

- пресс-служба ФМБА

Напомним, препарат предназначен для пациентов со средней тяжестью заболевания и спасает от осложнений и перехода болезни в тяжелую форму. Инновационное лекарство "Мир-19" уже применяется в больницах, а теперь оно появится и в обычных аптеках – как ожидается, его цена составит около тысячи рублей за одну упаковку.

"Мир-19" эффективен против всех известных штаммов коронавируса, и, что особенно важно – это не уколы, не таблетки, а раствор, который попадает в организм через верхние и нижние дыхательные пути из медицинского небулайзера – такого большого ингалятора, которые уже появились в домах у россиян и свободно продаются в аптеках.