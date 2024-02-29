Коронавирус начинает поражать сердечно-сосудистую систему

Коронавирус постоянно мутирует и теперь не ограничивается только легкими — он также может атаковать нервную, костно-мышечную и сердечно-сосудистую системы. Об этом сообщил врач-инфекционист.

Коронавирус продолжает эволюционировать: он не только атакует легкие, как это было изначально известно, но также способен оказывать воздействие на другие системы органов. Недавние исследования показали, что COVID-19 может поражать нервную, костно-мышечную и сердечно-сосудистую системы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил врач-инфекционист.

«Идет время, и чем больше мы знаем, тем больше видим, что даже при легком, при легчайшем течении болезни, потом могут быть различные осложнения. Последствий за все время пандемии наблюдалось очень много. Это и поражение нервной системы, желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной и сердечной систем»

– Николай Малышев.

Одним из возможных осложнений коронавируса является его воздействие на нервную систему. Пациенты с COVID-19 могут испытывать головные боли, головокружение, потерю обоняния и вкуса, а также другие неврологические симптомы.

Коронавирус также может поражать костно-мышечную систему: симптомами ковида являются мышечные боли, слабость. Это может быть связано как с прямым воздействием вируса на мышцы, так и с иммунным ответом организма.

Сердечно-сосудистая система также оказывается под влиянием данной болезни. В частности значительно растет риск тромбозов, аритмий, миокардита и других сердечных осложнений.