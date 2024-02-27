Врач рассказала, почему весной нужно есть редьку

Справиться с авитаминозом, похудеть, избежать простуд - хорошим помощником станет редька. Доступный, но забытый корнеплод крайне полезен для организма.

Редька - один из важных компонентов древнерусской кухни, сегодня незаслуженно забытый. Почему важно включить редьку в рацион? Ответ дала врач-нутрициолог Анна Серафимович.

«Редька – это овощ, который содержит большое количество питательных веществ, таких как витамин C, витамин B6, калий и магний. Она также содержит фитонутриенты, которые защищают организм от различных заболеваний»

– нутрициолог

Кроме того, корнеплод богат пищевыми волокнами, оно улучшают пищеварение и работу ЖКТ, а также является кладезью витамина С.

«Ежедневное употребление редьки, особенно в сезон простудных заболеваний и в начале весны, когда наиболее часты авитаминозы, обеспечивает надежную поддержку иммунитета. Более того, летучие вещества, содержащиеся в редьке, обладают антибактериальными и противовирусными свойствами»

– нутрициолог

Также полезная редька поможет в борьбе с лишним весом, понизит плохой холестерин и благотворно скажется на работе сердца - корнеплод богат калием.