Названа веская причина есть фиолетовые продукты

Врач рассказала, что в рационе должны присутствовать продукты синего и фиолетового цвета. Что в них особенного и почему они полезны?

Фиолетовые продукты следует включить в меню, они содержат мощный антиоксидант и помогают снизить риск аутоиммунных и онкологических заболевания, посоветовала жителям России врач-диетолог, терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.

Ярко-красные, синие, фиолетовые - фрукты и овощи таких цветов содержат крайне полезные антоцианы.

«Антоцианы являются мощными антиоксидантами. Они борются со свободными радикалами, способными нанести вред клеткам и тканям нашего организма, вызвать воспалительные, аутоиммунные заболевания, злокачественные опухоли. Антоцианы нейтрализуют эти вредоносные молекулы и оказывают профилактическое воздействие»

– терапевт

Кроме того, этот вид антиоксидантов позитивно сказывается на профилактике сахарного диабета, липидного обмена, сердечно-сосудистых заболеваний, также антоцианы оказывают антисептический эффект.

Какие продукты содержат мощный антиоксидант?

Прежде всего внимание стоит обратить на ягоды - голубика, черника, ежевика, малина, клюква, смородина. Помимо того, что они богаты полезными антоцианами, употреблять их свежими не составляет труда.

«Сегодня в продаже можно найти обогащенные антоцианами путем селекции овощи: фиолетовые сорта картофеля, моркови, кочанной и цветной капусты»

– терапевт

Такие продукты требуют термической обработки, после которой часть пользы теряется.

В сутки человеку необходимы 50 мг антоцианов, добавила врач, передает Агентство городских новостей «Москва».