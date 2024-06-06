Сироты и жильцы аварийных домов получили квартиры в Адыгее

В Адыгее ключи от новых квартир были вручены сиротам и жильцам аварийных домов.
Дети-сироты оказались в приоритете в этой социальной программе. Отметим, что дети, оставшиеся без попечения родителей, часто сталкиваются с различными вызовами и препятствиями в своей жизни. Поэтому предоставление им комфортного жилья – это первый шаг к созданию условий для успешной социализации и адаптации в обществе.
Вручение ключей от новых квартир также затрагивает жильцов аварийных домов, которые долгое время жили в неблагополучных условиях. Для этих людей новое жилье станет символом новой жизни, безопасности и комфорта. Переезд в новые квартиры позволит им избежать риска аварийных ситуаций, улучшит их качество жизни.
Предоставление новых квартир жильцам аварийных домов – это также вклад в общее благополучие общества.