Вестник Кавказа

Сироты и жильцы аварийных домов получили квартиры в Адыгее

Сироты и жильцы аварийных домов получили квартиры в Адыгее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Адыгее детям-сиротам и жильцам аварийных домов вручили ключи от новых квартир. Квартиры выдавались в рамках социальных программ

В Адыгее ключи от новых квартир были вручены сиротам и жильцам аварийных домов.

Дети-сироты оказались в приоритете в этой социальной программе. Отметим, что дети, оставшиеся без попечения родителей, часто сталкиваются с различными вызовами и препятствиями в своей жизни. Поэтому предоставление им комфортного жилья – это первый шаг к созданию условий для успешной социализации и адаптации в обществе.

Вручение ключей от новых квартир также затрагивает жильцов аварийных домов, которые долгое время жили в неблагополучных условиях. Для этих людей новое жилье станет символом новой жизни, безопасности и комфорта. Переезд в новые квартиры позволит им избежать риска аварийных ситуаций, улучшит их качество жизни.

Предоставление новых квартир жильцам аварийных домов – это также вклад в общее благополучие общества.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1390 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Житель Дагестана получил срок за взятку в полмиллиона

Житель Дагестана получил срок за взятку в полмиллиона

Ремонт дороги от Майкопа до Карачаевска окончен

Ремонт дороги от Майкопа до Карачаевска окончен

Краткосрочные путешествия обрели популярность у россиян

Краткосрочные путешествия обрели популярность у россиян

Термальный кластер развивают в Адыгее

Термальный кластер развивают в Адыгее

Турпоток в Адыгею вырос на 20%

Турпоток в Адыгею вырос на 20%

Медиков будет больше в Адыгее

Медиков будет больше в Адыгее

Смертельное ДТП в Майкопе: задержан сбежавший водитель

Смертельное ДТП в Майкопе: задержан сбежавший водитель

Адыгея осенью: что там посмотреть, чем заняться, что оттуда привезти?

Адыгея осенью: что там посмотреть, чем заняться, что оттуда привезти?

Поезд &quot;Жемчужина Кавказа&quot;: как совершить железнодорожный круиз по осеннему краю гор и ущелий

Поезд "Жемчужина Кавказа": как совершить железнодорожный круиз по осеннему краю гор и ущелий

Вертолет спас туриста из Фиштинского ледника в Сочи

Вертолет спас туриста из Фиштинского ледника в Сочи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы