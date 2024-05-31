Дети-сироты получили квартиры в Чечне

Глава Чечни вручил ключи от квартир 40 детям-сиротам. Также сертификаты на улучшение жилищных условий получили представители иных незащищенных слоев общества.

В Чеченской Республике произошло замечательное событие, которое принесло радость и надежду 40 детям-сиротам. Благодаря инициативе местных властей и благотворительной организации им были предоставлены квартиры.

«В ходе мероприятия я передал документы на квартиры сиротам, а также сертификаты на улучшение жилищных условий инвалидам и ветеранам боевых действий. Всего 40 детей-сирот получили новое жилье. 734 инвалидам и 85 ветеранам боевых действий вручены денежные сертификаты»

– Рамзан Кадыров

По его словам, дети-сироты – это одна из самых уязвимых категорий общества. Они лишены не только материальной поддержки, но и чувства стабильности и безопасности. Поэтому инициативы, направленные на помощь им – один из приоритетов чеченского руководства.

Отмечается, что местными властями совместно с благотворительной организацией была создана программа по предоставлению жилья детям-сиротам. Были выбраны квартиры, соответствующие всем необходимым требованиям для комфортного проживания.