Более трех десятков детей-сирот получили ключи от квартир в Железноводске. По словам, главы региона, сейчас власти работают над тем, чтобы обеспечить жильем всех очередников.

В Железноводске дети-сироты получили ключи от собственных квартир из рук главы региона. По его словам, в этом году центр обеспечил беспрецедентное финансирования социального сектора в регионе. Речь идет о 1,5 млрд рублей.

«Очередники еще есть, и нам предстоят большая работа, чтобы обеспечить жильем всех»

– Владимир Владимиров

По словам регионального лидера, такие мероприятия не только помогают нуждающимся семьям, но и способствуют развитию инфраструктуры и социальной сферы региона. Каждый ребенок, получивший квартиру, становится частью общества. Это позитивно сказывается на общей атмосфере в регионе и способствует его процветанию.