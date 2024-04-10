Сироты получат ключи от квартир в Карачаево-Черкесии

Несколько десятков детей, оставшихся без попечения родителей, получат квартиры в Карачаево-Черкесии. Они получают жилье вне очереди.

Власти республики Карачаево-Черкесия приобрели жилье для 60 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это инициатива, которая призвана обеспечить детям достойные условия для жизни и развития.

«В текущем году планируется приобрести не менее 60 жилых помещений, в 2023 году приобретено 52 квартиры. Самое пристальное внимание по поручению главы республики Рашида Темрезова уделяется качеству жилья. Дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей, получают жилье вне очереди»

– Минстрой и ЖКХ Карачаево-Черкесии.

Как будет осуществляться программа по приобретению жилья?

План на приобретение жилья для 60 сирот в Карачаево-Черкесии предусматривает поиск подходящих объектов недвижимости, их покупку и последующую передачу детям. Важным аспектом является также обустройство жилья, чтобы оно соответствовало всем потребностям и комфорту ребят.

Инициатива властей Карачаево-Черкесии по приобретению жилья для 60 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - это шаг к созданию благоприятной среды для воспитания и развития детей. Это не только материальная помощь, но и забота о будущем молодого поколения, которое заслуживает лучших условий для становления и реализации своего потенциала.