Молодые семьи получат квартиры в Железноводске

50 молодых семей получат жилищные сертификаты в Железноводске в рамках реализации программы «Молодая семья». Сертификаты позволяют семьям приобрести жилье или улучшить уже имеющееся, обеспечивая комфорт и безопасность для всех членов семьи

В Железноводске стартовала программа под названием «Молодая семья», которая призвана поддержать и помочь молодым супругам в улучшении жилищных условий. В рамках этой программы 50 семей получили жилищные сертификаты, что стало для них настоящим подарком судьбы.

«Квартирный вопрос один из самых сложных и главных в молодой семье»

– глава Железноводска Евгений Бакулин.

Первый шаг к собственному жилью

Для молодых супругов приобретение собственного жилья является одной из главных целей и реализация программы стала первым шагом к мечте о собственной квартире или доме. Жилищные сертификаты позволяют семьям приобрести жилье или улучшить уже имеющееся, обеспечивая комфорт и безопасность для всех членов семьи, отметил мэр города.

Далее он обратил внимание на то, что для молодых семей финансовая поддержка играет огромную роль. Получив жилищный сертификат, супруги могут быть уверены в том, что у них есть возможность обеспечить стабильное жилье для своей семьи. Это дает им дополнительную уверенность в завтрашнем дне и способствует укреплению отношений в семье.

Мэр курорта подчеркнул, что реализация программы способствует развитию инфраструктуры в городе, создавая благоприятные условия для проживания молодых семей.