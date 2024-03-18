Махачкала в лидерах по росту цен на вторичное жилье

В Махачкале дорожает вторичное жилье. Аналогичный тренд наблюдается в Грозном.

В начале 2024 года наблюдается устойчивый тренд по росту цен на вторичное жилье во многих крупных российских городах. Этот рост ощущается везде, за исключением столицы. Интересно, что в этот раз к лидерам по увеличению стоимости недвижимости вошли города, которые ранее не привлекали такого внимания, как Махачкала, Владикавказ и Грозный.

«Больше всего за первый квартал 2024 года подорожал квадратный метр в Махачкале (+8,4%), Набережных Челнах (+8,1%), Симферополе (+8,1%), Сочи (+8%), Улан-Удэ (+7,5%), Владикавказе (+6,8%), Грозном (+6,1%), Краснодаре (+6,1%), Кургане (+5,3%), Курске (+5,2%)»

– генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Причины роста цен на квартиры в Чечне и Дагестане

По его словам, одной из основных причин роста цен на вторичное жилье в регионах может быть увеличение спроса со стороны местных жителей. В условиях нестабильной экономической ситуации многие предпочитают вкладывать средства в недвижимость, считаемую более надежным активом. Это создает дефицит жилья на вторичном рынке и, как следствие, рост цен.

Роль инвестиций и строительства

Следующим фактором, влияющим на динамику цен, является активное вложение средств в недвижимость как объект инвестирования. Инвесторы всё чаще обращают внимание на недвижимость в регионах, где цены на жилье все еще не такие завышенные, как в Москве или Санкт-Петербурге.

Кроме того, стоит учитывать социально-экономические факторы, такие как развитие инфраструктуры, уровень безработицы, доступность кредитования и другие. Повышение жизненного уровня и развитие городов могут привести к увеличению спроса на жилье и, как следствие, к росту цен на недвижимость.