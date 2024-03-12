Застройщик обогатился на квартирах для детей-сирот в Кабардино-Балкарии

Главу компании в КБР будут судить за аферу со строительством жилья для детей-сирот. Он обманом присвоил себе десятки миллионов рублей

В Кабардино-Балкарии расследуют дело в отношении основателя фирмы, которого обвиняют в крупной афере при исполнении госконтрактов. Об этом рассказали в СУ СКР по республике.

Следствие полагает, что два года назад гендиректор ООО "Недвижимость-Нальчик" заключил с Минпросвещения КБР 45 госконтрактов на общую сумму 55 млн рублей на поставку жилья для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

Компания получила аванс в размере 18,5 млн рублей, однако после этого руководитель фирмы обманным путем добился того, что авансовая часть достигла до 90% от каждого контракта. Благодаря этому он получил дополнительные 31,4 млн рублей.

Полученные почти 50 млн рублей мужчина потратил. Уголовное дело расследуют по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ближайшее время его рассмотрит суд.