Вестник Кавказа

Мужчину наказали за взятку сотруднику ФСБ в Карачаево-Черкесии

Мужчину наказали за взятку сотруднику ФСБ в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителя Карачаево-Черкесии осудили на 5 лет условно за взятку должностному лицу. Ему также предстоит выплатить штраф.

В Карачаево-Черкесии вынесли приговор в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в даче взятки сотруднику ФСБ. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что в марте 2023 года фигурант уголовного дела о незаконных раскопках, желая добиться как можно менее сурового наказания, дал взятку сотруднику регионального управления ФСБ в размере 505 тыс рублей.

После передачи денежных средств мужчина был задержан правоохранителями.

Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно, а также обязал заплатить штраф в размере 150 тыс рублей.

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