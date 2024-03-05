Двое экс-полицейских получили сроки за взяточничество в Карачаево-Черкесии

В КЧР осудили за взяточничество двух бывших сотрудников правоохранительных органов. Одному из них ближайшие 5 лет предстоит провести за решеткой, а второй сумел отделаться условным сроком.

В Карачаево-Черкессии вынесли приговор в отношении бывшего замначальника райотдела полиции и экс-главы службы участковых. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что летом 2020 года полицейские раскрыли незаконное использование недр иностранцами, но за взятку в 100 тыс рублей не стали привлекать правонарушителей к ответственности. Фигуранты дела также предложили нарушителям за ежемесячное денежное вознаграждение закрывать глаза на их незаконную деятельность.

В сентябре того же года правоохранители были задержаны. По данному факту завели уголовное дела. Суд приговорил одного из фигурантов к 5 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, а второй получил 4 года условно.