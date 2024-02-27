Зареме Мусаевой смягчили приговор

Зареме Мусаевой, супруге бывшего судьи Сайди Янгулбаева, которую ранее осудили за мошенничество, смягчили приговор. Об этом сообщили в Пятом кассационном суде общей юрисдикции в Пятигорске.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания Мусаевой окончательно назначено 4 года и 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении"
– пресс-служба суда
Там пояснили, что судебной коллегией было принято решение исключить из приговора районного суда указание об учете отягчающих обстоятельств и смягчить наказание.
Что произошло?
Мусаева была задержана в Нижнем Новгороде в январе 2022 года. Ее доставили в Грозный, а затем арестовали по обвинению в насилии по отношению к полицейскому. В июле прошлого года суд в Грозном постановил, что за мошенническую деятельность и насилие по отношению к представителю власти она должна провести ближайшие 5,5 лет в колонии.