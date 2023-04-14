Бизнесмен грабил школьников в Ингушетии

В Малгобеке был осужден местный предприниматель. Следствие установило, что злоумышленник наживался на строительстве школы.

В Ингушетии суд вынес приговор директору подрядной организации, который обвинялся в хищении крупной суммы денег, доверенной ему на строительство школы.

«Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за хищение бюджетных средств в размере свыше 209,5 млн рублей»

– пресс-служба прокуратуры республики.

Стало известно, что с 2017 по 2018 год в Малгобеке шла работа над строительством школы на 704 учащихся. Директор подрядной организации, получивший контракт от государства, воспользовался своим положением, для незаконного увеличения прибыли. Он подделал документы о выполненных работах, что привело к завышению объемов и стоимости.

Отметим, что хищение бюджетных средств при строительстве – это не только преступление против государства, но и против общества в целом. Чаще всего такие случаи возникают из-за отсутствия должного контроля со стороны заказчиков, недостаточного правового регулирования и сговора между участниками строительного процесса.