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Опекуна из Дагестана осудили за ограбление 8 детей-инвалидов

Опекуна из Дагестана осудили за ограбление 8 детей-инвалидов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Печально окончилось взятие под опеку жителем Дагестана 8 детей-инвалидов из Волгоградской области. Мужчина украл их деньги и теперь отправится в колонию, дети вернутся в интернат.

Житель Дагестана проведет пять лет в колонии за присвоение нескольких миллионов рублей, принадлежавших детям-инвалидам, которых мужчина взял под опеку. О вопиющем преступлении сообщила прокуратура Волгоградской области, откуда осужденный брал детей.

Несколько лет назад 29-летний дагестанец получил опеку на восемь детей-инвалидов из Петроввальского дома-интерната. Однако преступник меньше всего беспокоился об их благополучии - гораздо больший энтузиазм у него вызвали их деньги. За годы на счетах детей скопились пенсии и прочие выплаты на общую сумму порядка 8 млн рублей.

Злоумышленник забрал ребят, которых должен был опекать, в Дагестан, однако в итоге жил не с ними. А вот деньги с их счетов он обналичил и присвоил.

Однако его план был раскрыт, опекуна задержали и отвезли в Волгоград. Детям пришлось вернуться в интернат.

Сегодня суд города Камышин признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере и вынес приговор - пять лет в колонии общего режима, после этого его свобода будет ограничена еще на год. Кроме того, преступник заплатит штраф в полмиллиона рублей.

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