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Сын убил отца во время ссоры в Дагестане

Сын убил отца во время ссоры в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Страшное преступление произошло в городе Дагестанские Огни. Молодой человек подозревается в убийстве отца. Ранее он уже наносил мужчине тяжелые травмы.

Молодой житель Дагестанских Огней подозревается в убийстве собственного отца, о страшном преступлении сообщает МВД Дагестана.

Накануне в частном доме был найден мертвым 48-летний житель города. У погибшего обнаружили множество травм.

В убийстве правоохранители подозревают 23-летнего молодого человека - сына покойного.

На протяжении длительного времени мужчины конфликтовали. Причиной ссор была смерть матери юноши. В итоге в ходе очередного спора молодой человек убил отца.

В феврале полиция уже приезжала в этот дом. Тогда после совместного употребления алкоголя отец и сын поссорились, и юноша нанес мужчине резаные травмы пилой по голове, так что пострадавшего потребовалось доставить в больницу. Сына обвинили в умышленном причинении вреда здоровью.

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