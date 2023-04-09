Сын убил отца во время ссоры в Дагестане

Молодой житель Дагестанских Огней подозревается в убийстве собственного отца, о страшном преступлении сообщает МВД Дагестана.
Накануне в частном доме был найден мертвым 48-летний житель города. У погибшего обнаружили множество травм.
В убийстве правоохранители подозревают 23-летнего молодого человека - сына покойного.
На протяжении длительного времени мужчины конфликтовали. Причиной ссор была смерть матери юноши. В итоге в ходе очередного спора молодой человек убил отца.
В феврале полиция уже приезжала в этот дом. Тогда после совместного употребления алкоголя отец и сын поссорились, и юноша нанес мужчине резаные травмы пилой по голове, так что пострадавшего потребовалось доставить в больницу. Сына обвинили в умышленном причинении вреда здоровью.