Вестник Кавказа

"Адыгэ диктант" собрал 12 тысяч человек

"Адыгэ диктант" собрал 12 тысяч человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тысячи уроженцев Адыгеи не только на родине, но и по всему миру писали диктант на родном языке – своеобразный экзамен организаторы приурочили к 80-летию Победы.

В Адыгее в седьмой раз прошла акция "Адыгэ диктант", которую организовала и провела Международная черкесская ассоциация: она была приурочена 80-летию Великой Победы и Дню адыгского (черкесского) языка и письменности.

Особенностью нынешнего экзамена на знание родного языка стало то, что писали диктант не только жители республики, но и их сограждане во многих странах мира – всего в акции приняли участие 12 тыс человек, на тысячу больше, чем годом ранее, передает ТАСС.

"Главное нововведение этого года - диктант можно написать онлайн. Мы сочли важным сделать удобным проведение акции для всех. Отрадно, что за рубежом многие стали больше интересоваться русским языком и культурой"

- президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков

Главным центром написания диктанта стал большой зал Государственной национальной библиотеки КБР, где собрались представители старшего поколения, школьники, студенты, журналисты и общественные деятели.

А в целом по России "Адыгэ диктант" проходил сразу в 12 метах: Карачаево-Черкесии, Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях, Москве и даже Санкт-Петербурге. Писали его и за границей: в Турции, Сирии, Израиле, Иордании, где проживает большая адыгская диаспора.

Организаторы пообещали, что в следующем году диктант станет изложением.

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