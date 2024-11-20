Адыгея за год приняла 560 тыс туристов

Стало известно, каким был турпоток в Адыгею в 2024 году. Он составил 560 тыс человек и оказался на 6% выше прошлогоднего.

Туристический поток в Адыгею вырос по итогам прошлого года, информацией поделились в комитете республики по туризму и курортам, передает "Интерфакс".

"По оценке комитета, туристский поток в Адыгею в 2024 году оценивается на уровне 560 тыс человек. Это на 5,7% выше, чем в 2023 году, когда турпоток составил порядка 530 тыс человек"

– комитет

Туристы едут в Адыгею в любое время года, особенно популярны поездки в новогодние каникулы. Так, в начале января 2025 года турпоток составил 120 тыс человек, что на 20% больше прошлогодних данных.