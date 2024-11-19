Вестник Кавказа

В Новый год Адыгея привлекла 120 тыс туристов

Елка Республики Адыгея на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поток туристов в Адыгею в период новогодних праздников в этом году вырос на 20%. Небольшая республика приняла 120 тыс гостей в начале 2025 года.

Турпоток в Адыгею в новогодний сезон 2025 года оказался на 20% выше прошлогоднего, поделился глава региона Мурат Кумпилов.

"Природные красоты республики привлекают в наш регион большое количество гостей… В этом году в длинные выходные Адыгею посетили почти 120 тыс человек"

– Кумпилов

Число туристов, побывавших в Адыгее в праздники на 20% превысило прошлогодние данные - когда республика приняла порядка 100 тыс человек.

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