В Новый год Адыгея привлекла 120 тыс туристов

Поток туристов в Адыгею в период новогодних праздников в этом году вырос на 20%. Небольшая республика приняла 120 тыс гостей в начале 2025 года.

Турпоток в Адыгею в новогодний сезон 2025 года оказался на 20% выше прошлогоднего, поделился глава региона Мурат Кумпилов.

"Природные красоты республики привлекают в наш регион большое количество гостей… В этом году в длинные выходные Адыгею посетили почти 120 тыс человек"

– Кумпилов

Число туристов, побывавших в Адыгее в праздники на 20% превысило прошлогодние данные - когда республика приняла порядка 100 тыс человек.