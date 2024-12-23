Вестник Кавказа

Лавинная опасность сохраняется в Адыгее и на Кубани до 3 февраля

Лавинная опасность сохраняется в Адыгее и на Кубани до 3 февраля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В горах Краснодарского края и Адыгеи на три дня продлили действие предупреждения о возможном сходе лавин. Лавинная опасность сохраняется до вечера 3 февраля.

Лавиноопасная погода сохраняется в Краснодарском крае и Адыгее, МЧС продлило соответсвующее штормовое предупреждение, которое было объявлено 28 января.

"В период с 18:00 мск 31 января до 18:00 мск 3 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2 тыс м лавиноопасно"

– региональное МЧС

В ведомстве добавили, что есть вероятность схода опасных лавин.

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