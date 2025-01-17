Вестник Кавказа

Десятки лавин принудительно спустили в КБР

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше трех десятков лавин было спущено специалистами в Кабардино-Балкарии за минувший год – благодаря их бдительности, удалось избежать естественных лавин, которые могли бы унести человеческие жизни.

Борьба с лавинами была успешной в прошлом году в Кабардино-Балкарии, подробности озвучили в республиканском МЧС.

"В 2024 году принудительно спущено 30 лавин. Самопроизвольного схода снежных масс в Кабардино-Балкарии не зарегистрировано"

– глава ведомства Михаил Надежин

Он напомнил, что естественные сходы лавин часто происходят по вине туристов-экстремалов – альпинистов, любителей катания на горных лыжах и сноубордах. Они нередко игнорируют правила безопасности, в том числе и на лавиноопасных участках, а также катаются не обращая внимания на экстренные предупреждения об опасности схода лавин.

В общей сложности в Кабардино-Балкарии существуют 132 очага возможных лавин, самые опасные расположены в Приэльбрусье.

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