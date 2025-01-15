Российские трейлраннеры возьмут Эльбрус в кольцо в августе

Фестиваль трейлраннинга – бега по горной пересеченной местности – состоится летом в Кабардино-Балкарии. Самая большая дистанция будет представлять собой кольцо вокруг горы Эльбрус.

Любители трейлраннинга со всей России соберутся в начале августа в КБР, рассказали в администрации главы региона.

В это время здесь, у подножья Эльбруса, состоится фестиваль трейла Alpindustria Elbrus Race. Он устраивается уже в 13-й раз.

Организаторы подготовят для фанатов бега по природному, как правило горному ландшафту с перепадами высот (именно это и означает слово "трейлраннинг") сотни километров трасс.

Место проведения события – поляна Азау, фестиваль стартует первого августа и будет проходить по третье августа. Его участники пробегут через леса и ледники Приэльбрусья.

Трейлраннерам будут доступны разные дистанции различной сложности. Самых смелых бегунов ждет наиболее протяженная трасса, которая образует кольцо вокруг Эльбруса. Тем, кто выйдет на этот старт, предстоит пробежать 135 км. Предусмотрены и трассы среднего уровня сложности – 10 и 25 км, и особая трасса для новичков.