Когда откроют аэропорт в Майкопе?

Только после завершения строительства курорта "Лагонаки" в столице Адыгеи можно будет говорить о появлении аэропорта. Его создание в Майкопе будет зависеть от потребности в авиаперелетах.

Проект аэропорта Майкопа начнут разрабатывать только после строительства экокурорта "Лагонаки", рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Сегодня говорить о строительстве аэропорта преждевременно. Разработка проекта и определение источников финансирования начнется, когда экокурорт "Лагонаки" начнет принимать первых туристов"

- Мурат Кумпилов

Поток туристов на новый экокурорт и в регион в целом позволит властям оценить потребность в отдельном аэропорте, подчеркнул глава республики в разговоре с изданием "Интерфакс".

Как передавали ранее, аэропорт Майкопа может появиться около станицы Ханская.