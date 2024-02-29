Благоустройство коснется центра Майкопа

Проект по благоустройству исторического центра Майкопа разработан. В городе появится собственный туристический код, рассказали в правительстве Адыгеи.
Важным городским объектом, идущим на обновление, стала центральная площадь. Там обновят тротуары, установят новый светомузыкальный фонтан и проведут работы по озеленению. Также на площади появятся обновленные скамейки, урны и конструкции для торговли.
На входе в городской парк установят бронзовую карту Адыгеи на постамент из гранита, а в центре появится фонтан с фигурами белых медведей.
На улицах Майкопа можно будет увидеть арт-объекты с местными национальными орнаментами и таблички с адыгейскими поговорками. Они будут исполнены на русском и адыгском языках.
Помимо этого, около дома культуры "Гигант" построят библиотеку под открытым небом с подсветкой.