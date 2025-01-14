Вестник Кавказа

"Большой Тхач" в Адыгее обзаведется экотропами к 2030 году

Плато Лаго-Наки в Адыгее
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Новую инфраструктуру для туристов планируют обустроить на адыгейской природной территории "Большой Тхач". Экотропы и стоянки для путешественников появятся там через 5 лет.

До 2030 года в природном парке "Большой Тхач" в Адыгее хотят создать экологические тропы и стоянки для путешественников, рассказали журналистам в республиканском управлении по охране окружающей среды.

"Экотропы и места стоянок для туристов планируется до 2030 года создать на территории природного парка "Большой Тхач" без ущерба для его ценности. Работа будет проведена в рамках государственной программы Республики Адыгея "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"

- управлении по охране окружающей среды и природным ресурсам Адыгеи

Протяженность новых экотроп составит 60 км. Они будут оборудованы всей необходимой инфраструктурой – местами для отдыха и питания, туалетами, мусорными баками и другим, передали в ведомстве в разговоре с ТАСС.

На работы на первом этап строительства объекта потратят 36 млн рублей.

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