Мужчина стал жертвой пожара под Краснодаром

Возгорание произошло под Краснодаром. В результате происшествия погиб мужчина. Причина – неосторожное обращение с огнем.

В частном доме в поселке Яблоновском под Краснодаром в ночь на 13 марта вспыхнуло возгорание, сообщает пресс-служба адыгейского МЧС.

Площадь возгорания составила 56 кв м. В ведомстве подчеркнули, что в ликвидации огня принимали участие 9 сотрудников МЧС и две единицы техники.

Отмечается, что во время уничтожения пожара в доме нашли тело погибшего мужчины. Причиной возникновения огня могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.