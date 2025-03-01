Вестник Кавказа

Мужчина стал жертвой пожара под Краснодаром

Мужчина стал жертвой пожара под Краснодаром
© Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи
Возгорание произошло под Краснодаром. В результате происшествия погиб мужчина. Причина – неосторожное обращение с огнем.

В частном доме в поселке Яблоновском под Краснодаром в ночь на 13 марта вспыхнуло возгорание, сообщает пресс-служба адыгейского МЧС.

Площадь возгорания составила 56 кв м. В ведомстве подчеркнули, что в ликвидации огня принимали участие 9 сотрудников МЧС и две единицы техники.

Отмечается, что во время уничтожения пожара в доме нашли тело погибшего мужчины. Причиной возникновения огня могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1340 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ФК &quot;Краснодар&quot; попрощался со своим хавбеком

ФК "Краснодар" попрощался со своим хавбеком

&quot;Ахмат&quot; выбил &quot;Краснодар&quot; из Кубка России

"Ахмат" выбил "Краснодар" из Кубка России

На месте скейт-парка в Краснодаре построят новый стадион

На месте скейт-парка в Краснодаре построят новый стадион

Рекордное количество мимозы из Абхазии получила Россия

Рекордное количество мимозы из Абхазии получила Россия

Крупную школу построили в Краснодаре

Крупную школу построили в Краснодаре

Забег в розовых пачках пройдет в Краснодаре 8 марта

Забег в розовых пачках пройдет в Краснодаре 8 марта

В Краснодаре начнет ходить автобус SAZ из Узбекистана

В Краснодаре начнет ходить автобус SAZ из Узбекистана

Авария лишила тепла 20 многоквартирных домов в Краснодаре

Авария лишила тепла 20 многоквартирных домов в Краснодаре

&quot;Краснодар&quot; вышел в лидеры чемпионата России по футболу

"Краснодар" вышел в лидеры чемпионата России по футболу

Трое стали жертвами жесткого ДТП на Кубани

Трое стали жертвами жесткого ДТП на Кубани

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы