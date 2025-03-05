Вестник Кавказа

Пенсионер погиб при пожаре в Северной Осетии

Пенсионер погиб при пожаре в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В селе в Северной Осетии вспыхнул сильный пожар. В результате погиб пожилой мужчина. Причины возникновения огня устанавливаются.

Пенсионер погиб в результате сильного пожара в частном доме в населенном пункте Комгарон в Северной Осетии, пишет пресс-служба республиканского МЧС.

Как заявили в ведомстве, возгоранию был присвоен повышенный ранг опасности 1БИС, его площадь составила 200 кв м. В настоящий момент огонь уничтожен.

В ликвидации участвовали 22 спасателя и 6 единиц техники. В министерстве подчеркнули, что тушение пожара осложняло отсутствие поблизости водоисточников.

Отмечается, что во время спасательных работ огнеборцы вошли в горящий дом, где обнаружили тело 73-летнего пенсионера.

В МЧС добавили, что причиной возникновения возгорания будет заниматься испытательная лаборатория.

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