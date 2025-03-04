Вестник Кавказа

Глава села из Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела

Здание кисловодского городского суда
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Чиновник из Северной Осетии предстанет перед судом за помощь в незаконной передаче земельных участков в частную собственность.

Глава села в Алагирском районе Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, поведали в пресс-службе республиканской прокуратуры.  

Согласно материалам уголовного дела, около 10 лет назад чиновник удовлетворил просьбу знакомого предоставить документы, которые содержали фиктивные сведения о праве на бессрочное использование земли. 

С помощью фиктивных документов двое жителей республики оформили земельные участки площадью около 7 тыс кв м. Ущерб бюджету составил почти 7 млн рублей. 

Сообщается, что земельные участки арестованы, уголовное дело направлено в суд.

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