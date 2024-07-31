Меликов объявил войну нелегальным АЗС

Глава Дагестана призвал бороться с нелегальными автозаправками. Он заявил, что проверки АЗС продолжаются. Меликов также напомнил о трагедии в 2023 году на заправке.

Дагестанский руководитель Сергей Меликов раскритиковал работу автозаправок в республике. Он призвал бороться с не соблюдающими законы и работающими с нарушениями АЗС.

Он отметил, что для борьбы с объектами, которые оказывают некачественные услуги работают нелегально, власть должна проявить политическую волю.

"При этом им хватает денег, чтобы узаконить незаконно стоящую на земле заправку. И неважно, что она в 10 м от многоквартирного дома и представляет опасность для здоровья и жизни людей"

- Сергей Меликов

Глава региона потребовал зарегистрировать все заправки и внести их в налоговый учет. Кроме того, он добавил, что проверки на заправках продолжаются и несколько объектов уже закрыты.

По словам Меликова, некоторые проверяющие вместо призыва устранить выявленные недостатки на АЗС, за определенную сумму выписывают акт о хороших условиях работы.

Руководитель заявил, что предпринимателю при узаконении своего бизнес следует всего лишь платить налоги, а вся оставшаяся прибыль останется ему.

Меликов добавил, что с "белого" бизнеса власть получала бы деньги в бюджет республики, которые уходили бы на улучшение качества жизни дагестанцев.

Он также напомнил о взрыве на автозаправке в Махачкале, который произошел 14 августа 2023 года. Глава Дагестана спросил, кто кроме участкового ответил за гибель людей.

"Почему те заправки, которые были закрыты после этого, снова функционируют без значительных изменений в своей работе? Сколько проведено проверок на заправках, какие предписания им сделаны, как они устранены? Время уговоров пора заканчивать"

- глава Дагестана